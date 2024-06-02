На ТОТ російські силовики наглядали за проведенням останнього дзвоника у школах

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Російські силовики наглядали за останнім дзвоником на ТОТ, фото: «Лента новостей Кургана»
На ТОТ російські силовики наглядали за проведенням останнього дзвоника у школахhttps://racurs.ua/ua/n195924-na-tot-rosiyski-sylovyky-naglyadaly-za-provedennyam-ostannogo-dzvonyka-u-shkolah.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України російські силовики зі слідчого комітету наглядали за школами під час свята «останнього дзвоника».
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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Кремлівські службісти були закріплені за кожною зі шкіл й саме з ними директора узгоджували програму заходу й тих, хто буде мати слово під час урочистої церемонії. Водночас на таких заходах були присутні «політруки», які лили дітям пропаганду у вуха, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що під особливою увагою окупантів були пісні, які мали лунати на «лінійках» і погоджувалися з представниками окупаційних адміністрацій.
Загалом у майбутньому кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію, — зазначають у ЦНС та закликають повідомляти про всіх дотичних до тиску на дітей або ворожої пропаганди до відповідного чат-бота.