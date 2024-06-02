Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский (слева), фото: «Википедия»
Рашисты за неделю нанесли по Украине тысячу ударов ракетам, дронами и КАБами — Зеленскийhttps://racurs.ua/n195925-rashisty-za-nedelu-nanesli-po-ukraine-tysyachu-udarov-raketam-dronami-i-kabami-zelenskiy.htmlРакурс
Російські загарбники лише за цей тиждень завдали майже 1 тис. ударів — ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами.
.
Про це сьогодні, 2 червня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео, котре демонструє наслідки нещодавніх російських ударів.
Захистити життя в Україні достатньою кількістю систем ППО, надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись, — це шлях до наближення миру, — наголосив Зеленський.
Російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити, — додав він.