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Ракурс
Володимир Зеленський (ліворуч), фото: «Вікіпедія»

Рашисти за тиждень завдали по Україні тисячу ударів ракетам, дронами та КАБами — Зеленський (ВІДЕО)

2 чер 2024, 17:44
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Російські загарбники лише за цей тиждень завдали майже 1 тис. ударів — ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами.


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Про це сьогодні, 2 червня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео, котре демонструє наслідки нещодавніх російських ударів.

Захистити життя в Україні достатньою кількістю систем ППО, надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись, — це шлях до наближення миру, — наголосив Зеленський.

Російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити, — додав він.

Джерело: Ракурс


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