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Ракурс
Жахливі кадри моменту прильоту по центру Харкова

Жахливі кадри моменту прильоту по центру Харкова показали в мережі (ВІДЕО)

1 чер 2024, 20:35
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Жахливі кадри моменту прильоту по центру Харкова показали в мережі.


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У Новобаварському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по п’ятиповерхівці.

Встановити вдалося сімох загиблих. Окремі фрагменти восьмої жертви передали поліцейським на ДНК-тест. Також відомо про 26 постраждалих, серед них — медик швидкої, поліцейська і дві 12-річні дитини.

Джерело: Ракурс


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