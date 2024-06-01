Жахливі кадри моменту прильоту по центру Харкова

https://racurs.ua/ua/n195898-jahlyvi-kadry-momentu-prylotu-po-centru-harkova-pokazaly-v-mereji-video.html

Ракурс

Жахливі кадри моменту прильоту по центру Харкова показали в мережі.

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У Новобаварському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по п’ятиповерхівці.

Встановити вдалося сімох загиблих. Окремі фрагменти восьмої жертви передали поліцейським на ДНК-тест. Також відомо про 26 постраждалих, серед них — медик швидкої, поліцейська і дві 12-річні дитини.