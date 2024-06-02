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Ракурс
Дрон «Вампир» нанес меткие удары по позициям рашистов, скриншот видео

«Вампир» уничтожил переправу оккупантов на Харьковщине (ВИДЕО)

2 июн 2024, 20:49
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Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою дронів завдали влучних ударів по позиціях на логістичних шляхах російських загарбників на Харківщині.


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Відповідне відео сьогодні, 2 червня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Дронами-камікадзе бійці бригади «Помста» вдарили по місцях укриття ворога. Також двома влучаннями фугасних снарядів з «Вампіра» знищено переправу через річку Вільшана та ускладнено логістичні спроможності загарбників, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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