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Ракурс
Дрон «Вампір» завдав влучних ударів по позиціях рашистів, скріншот відео

«Вампір» знищив переправу окупантів на Харківщині (ВІДЕО)

2 чер 2024, 20:49
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Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою дронів завдали влучних ударів по позиціях на логістичних шляхах російських загарбників на Харківщині.


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Відповідне відео сьогодні, 2 червня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Дронами-камікадзе бійці бригади «Помста» вдарили по місцях укриття ворога. Також двома влучаннями фугасних снарядів з «Вампіра» знищено переправу через річку Вільшана та ускладнено логістичні спроможності загарбників, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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