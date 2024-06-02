Дрон «Вампір» завдав влучних ударів по позиціях рашистів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195931-vampir-znyschyv-perepravu-okupantiv-na-harkivschyni-video.html

Ракурс

Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою дронів завдали влучних ударів по позиціях на логістичних шляхах російських загарбників на Харківщині.

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Відповідне відео сьогодні, 2 червня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.