россия вывела Черное море два корабля. Фото:

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російська федерація вивела в Чорне море носій крилатих ракет «Калібр».

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Станом на 7.00 сьогоднішнього дня перебуває два ворожі кораблі, серед яких одинг носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

У Середземному морі перебуває ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

У ВМС додали, що 2 червня в інтересах росії прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили дев’ять суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря рухалися вісім суден, з них два прямували з протоки Босфор.

росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки заявили, що росія повинна пояснити таке звану зміну кордону з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Вашингтон солідарний з партнерами з Північноатлантичного альянсу та Євросоюзу щодо дій рф та її провокацій на кордоні з Балтією.