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ПВО увеличила расход ракет, потому что рф усилила комбинированные удары по Украине
ПВО увеличила расход ракет, потому что рф усилила комбинированные удары по Украинеhttps://racurs.ua/n195954-pvo-uvelichila-rashod-raket-potomu-chto-rf-usilila-kombinirovannye-udary-po-ukraine.htmlРакурс
Україні бракує різного типу установок та боєприпасів систем протиповітряної оборони (ППО).
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Це сталося через те, що в Україні збільшились витрати ракет до систем ППО.
Комбіновані удари рф по Україні стали більш інтенсивними, — сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник Повітряних сил Євлаш
Повітряні сили змушені постійно вдаватися до маневрування, оскільки ППО охоплює велику кількість об'єктів.
Союзники знають про нашу потребу, знають, що в нас є. Конкретно, скільки саме і чого не вистачає, ми не можемо розголошувати, але це не тільки «петріоти», але й ракети малого та середнього радіусу дії, сказав Євлаш.
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