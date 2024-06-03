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Ракурс
ППО збільшила витрати ракет, бо рф посилила комбіновані удари по Україні

ППО збільшила витрати ракет, бо рф посилила комбіновані удари по Україні

3 чер 2024, 17:10
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Україні бракує різного типу установок та боєприпасів систем протиповітряної оборони (ППО).


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Це сталося через те, що в Україні збільшились витрати ракет до систем ППО.

Комбіновані удари рф по Україні стали більш інтенсивними, — сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник Повітряних сил Євлаш

Повітряні сили змушені постійно вдаватися до маневрування, оскільки ППО охоплює велику кількість об'єктів.

Союзники знають про нашу потребу, знають, що в нас є. Конкретно, скільки саме і чого не вистачає, ми не можемо розголошувати, але це не тільки «петріоти», але й ракети малого та середнього радіусу дії, сказав Євлаш.

Джерело: Ракурс


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