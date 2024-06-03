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Ракурс
Власти Киева открестились от Марша равенства в метро

Власти Киева открестились от Марша равенства в метро

3 июн 2024, 17:45
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У столиці на 16 червня запланували КиївПрайд — марш на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. Організатори повідомляли, що задля безпеки він відбудеться в метро, і додавали, що про це поінформовані Нацполіція, поліція Києва та міська військова адміністрація.


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Київська міська держадміністрація заявила, що не погоджувала проведення Маршу Рівності в метро. Організаторів просять обрати іншу локацію, оскільки рух поїздів і станції працюватимуть у звичайному режимі.

Окремо КМДА зауважує, що інформація деяких Telegram-каналів про зупинку руху метро на час маршу і виділення на нього грошей з міського бюджету — це неправда.

Источник: Ракурс


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