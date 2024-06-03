Влада Києва відхрестилася від Маршу рівності в метро

https://racurs.ua/ua/n195956-vlada-kyieva-vidhrestylasya-vid-marshu-rivnosti-v-metro.html

Ракурс

У столиці на 16 червня запланували КиївПрайд — марш на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. Організатори повідомляли, що задля безпеки він відбудеться в метро, і додавали, що про це поінформовані Нацполіція, поліція Києва та міська військова адміністрація.

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Київська міська держадміністрація заявила, що не погоджувала проведення Маршу Рівності в метро. Організаторів просять обрати іншу локацію, оскільки рух поїздів і станції працюватимуть у звичайному режимі.

16 червня у Києві відбудеться Марш КиївПрайд. Востаннє він проходив у столиці у 2021 році. «Єднаймося заради рівності та перемоги» — таку тему Маршу запропонувала команда КиївПрайду після консультацій з ЛГБТК+ спільнотою та представни_цями організацій громадянського суспільства. pic.twitter.com/8HQEJo1ES6 — KyivPride (@KyivPride) June 3, 2024

Окремо КМДА зауважує, що інформація деяких Telegram-каналів про зупинку руху метро на час маршу і виділення на нього грошей з міського бюджету — це неправда.