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Ракурс
США назвали своих представителей на украинском Саммите мира

США назвали своих представителей на украинском Саммите мира

3 июн 2024, 18:17
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Віцепрезидентка США Камала Гарріс візьме участь в українському Саміті миру у Швейцарії.


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Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на прес-службу Гарріс.

Віцепрезидентка підтвердить підтримку США народу України та підкреслить відданість адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України, — повідомили в службі посадовиці.

США на Саміті представлятиме також Радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив розчарування відмовою Пекіна брати участь у Саміті миру та вислови впевненість, що «Китаю є що робити на саміті».

Водночас він повідомив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі в Саміті миру у Швейцарії 15 червня.

Джо Байден, президент США, може зустрітися з українським колегою 13−15 червня під час саміту G7, який відбудеться в Італії. Згодом президент США полетить додому, аби провести захід зі збору коштів на свою президентську кампанію.

Источник: Ракурс


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