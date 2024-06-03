Віцепрезидентка США Камала Гарріс візьме участь в українському Саміті миру у Швейцарії

https://racurs.ua/ua/n195958-ssha-nazvaly-svoyih-predstavnykiv-na-ukrayinskomu-samiti-myru.html

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс візьме участь в українському Саміті миру у Швейцарії.

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Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на прес-службу Гарріс.

Віцепрезидентка підтвердить підтримку США народу України та підкреслить відданість адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України, — повідомили в службі посадовиці.

США на Саміті представлятиме також Радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив розчарування відмовою Пекіна брати участь у Саміті миру та вислови впевненість, що «Китаю є що робити на саміті».

Водночас він повідомив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі в Саміті миру у Швейцарії 15 червня.

Джо Байден, президент США, може зустрітися з українським колегою 13−15 червня під час саміту G7, який відбудеться в Італії. Згодом президент США полетить додому, аби провести захід зі збору коштів на свою президентську кампанію.