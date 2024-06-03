Чоловіки рвонули в аспірантуру, але Міносвіти не збільшуватиме кількість місць

Про те, що в Україні чоловіки масово реєструються на вступ до магістратури та аспірантури, заявив в ефірі телемарафону 3 червня заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький.

Цього року вже понад 200 тис. з величезною кількістю старших чоловіків, які, очевидно, мають свої причини зареєструватися і бажати вступити в освітні програми, — сказав заступник міністра.

За словами Вінницького, зазвичай на такі іспити реєструється 110−120 тисяч осіб. Він також зазначив, що освіта «не повинна бути засобом уникнення конституційного обов’язку» (служби в армії — «Ракурс»), тому здобувачів освіти чекатиме досить жорстка система відбору.

Нагадаємо, що аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формі освіти (контрактники та бюджетники) закладів освіти отримають право на відстрочку від мобілізації. Право на відстрочку втратять особи, які здобувають другу або третю аспірантуру. Додатково право на відстрочку також мають докторанти та інтерни.