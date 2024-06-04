Последствия ДТП в Винницкой области, фото: Национальная полиция

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На Вінниччині сьогодні, 4 червня, потрапив у ДТП мікроавтобус із 17 дітьми та п’ятьма дорослими, які поверталися з екскурсії.

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В результаті постраждали п’ятеро підлітків віком 16 та 17 років і двоє дорослих. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Внаслідок аварії один неповнолітній госпіталізований, інші після надання допомоги відпущені додому. Слідчі розпочали досудове розслідування, — вказано в повідомленні.

Подія сталася близько 00.40 біля села Кунка Гайсинського району.

За попередньою інформацією слідства, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу, — розповіли у поліції.

Зазначається, що водія освідувано — він тверезий. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.