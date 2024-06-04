Десантники ВСУ уничтожили российскую колонну. Фото:

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Українські десантники знищили колону російських окупантів на Донеччині.

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Так, військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили черговий механізований штурм ворога у районі Новомихайлівки. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 4 червня повідомило у Telegram.

По російській техніці українські захисники відпрацювали різними видами озброєння — у хід йшли міни, артилерія, протитанкові ракетні комплекси, ударні дрони. А залишки штурмової групи, яка намагалася сховатися у посадках, ліквідували аеробомбери.

Командування ДШВ опублікувало відео бойової роботи. На останньому кадрі видно, як загарбник встигає показати непристойний жест у камеру дрона — і тут же гине від влучного скиду.

Нагадаємо, українська бойова машина піхоти Bradley на одній із ділянок фронту знищила два ворожих БТР-82 разом з російською піхотою. Професійно відпрацювали бійці 47-ї окремої механізованої бригади.