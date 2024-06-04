Владимир Зеленский провел Ставку. Фото: ОП

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося у вівторок, 4 червня.

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Президент Володимир Зеленський після низки закордонних візитів провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Також доповідали міністр оборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Обговорили боротьбу з російськими БпЛА «Орлан», «Ланцет» й іншими дронами. Піднімали питання розвитку власних технологій безпілотників та систем радіоелектронної боротьби. Крім того, на Ставці визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

Про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів президенту доповів начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

Зеленський додав, що голова Харківської, Сумської та Чернігівської ОВА доповідали про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об'єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.

Також урядовці доповіли щодо енергетики та можливостей захисту й відновлення.

Кожен день і на всіх рівнях цьому має бути приділена не просто максимальна, а тотальна увага всіх відповідальних посадовців, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 23 травня під час засідання Ставки керівники ГУР та Служби зовнішньої розвідки повідомили, що отримали багато даних про намагання росії зірвати Саміту миру, який пройде у Швейцарії 15−16 червня.