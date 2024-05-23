Зеленський провів нове засідання Ставки. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n195612-zelenskyy-proviv-nove-zasidannya-stavky-pro-scho-govoryly.html

Ракурс

Засідання Ставки верховного головнокомандувача 23 травня провів президент України Володимир Зеленський.

.

Головком Збройних сил України доповів главі держави про оборону Харківської області. План росіян на цьому напрямку — відтягнути українські війська на північ, щоб просунутися на сході. Командування знає, як відповісти окупантам на це. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Окремо доповіли начальники Головного управління розвідки МОУ й Служби зовнішньої розвідки. Спецслужби отримали багато даних про стратегію зриву Саміту миру, який пройде у Швейцарії 15−16 червня. Зеленський відзначив, що це на найближчий час є головним завданням російської дипломатії та спецслужб країни-агресора.

Також на Ставці доповідав міністр оборони Рустем Умєров щодо забезпечення ЗСУ всім необхідним. Поінформував про графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від союзників України.

Зеленський також заслухав онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки, який продовжує працювати у прикордонних регіонах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини.

Нагадаємо, 16 травня у Харкові президент Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача, а за її підсумками назвав ситуацію на Харківщині контрольованою, але сам напрямок — вкрай складним.