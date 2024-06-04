Армия рф активизировалась на трех направлениях. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n195995-vrag-aktivizirovalsya-na-treh-napravleniyah-i-primenyaet-aviaciu-genshtab.html

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Бойові дії на фронті в Україні не припиняються — з початку поточної доби кількість бойових зіткнень зросла до 64.

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Харківщина перебуває під ударами агресора. Зокрема, з напрямку російського Шебекіно по Вовчанську ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням семи КАБів. Окіп та Ветеринарне росіяни атакували вертольотами МІ-8 й випустили по 10 некерованих авіаційних ракет на кожен населений пункт. Загалом, на цьому напрямку від початку доби відбулося три боєзіткнення без успіху для противника. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 4 червня.

Активізувалися окупанти на Куп’янському напрямку російські окупанти, де застосовують також авіацію. Українські захисники тут відбили вісім ворожих штурмів. Ще триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового, Сили оборони дають гідну відсіч загарбникам.

Бій в районі Андріївки триває на Краматорському напрямку. Ракетами противник обстріляв Слов’янськ. По Дружбі авіація рф випустила 16 некерованих авіаційних ракет та 10 — по Північному.

Не збавляють росіяни темпів і на Покровському напрямку. Сьогодні тут було відбито 16 ворожих штурмів. Тривають ще 17 боїв. Росіяни намагаються йти вперед за підтримки авіації. Три керовані бомби було скинуто по Архангельському, Новоселівку Першу агресор атакував 10 некерованими авіаракетами.

Неспокійно було й на Курахівському напрямку — загальна кількість атак зросла до чотирьох. Два штурми було відбито, ще два бої тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки. По Водяному противник завдав удару двома КАБами та 20 авіаційними ракетами.

Намагаються росіяни йти вперед й на Времівському напрямку. На даний час там три атаки ворога успішно відбито, ще дві — тривають в районі Урожайного. Тут противник також застосовує авіацію.

Нагадаємо, бійці бригади Нацгвардії «Лють» влаштували засідку рашистам у Вовчанську на Харківщині. Під час вуличного бою відбулася ліквідація частини російської штурмової групи, яка потрапила в засідку у Харківській області.