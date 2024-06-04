ВРУ поддержала проект закона о компенсациях за уничтоженное имущество. Фото:

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Ракурс

Законопроект про компенсації за знищене майно на ТОТ ухвалила Верховна Рада.

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Український парламент голосами 255 нардепів підтримав у першому читанні проект закону № 11161 про порядок компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях. Про це депутат Ярослав Железняк 4 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, якщо нерухомість розташована на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих, власник такого майна може подати заяву про надання компенсації за процедурою та переліком документів згідно з наявною процедурою у Законі, окрім вимоги надати документи (у тому числі матеріали фото- і відеофіксації) майна до/після знищення/пошкодження.

Фізичний огляд такої нерухомості не провадиться. Власник майна має право на відмову від права власності на таке майно на користь держави.

Нагадаємо, у грудні 2023 року в Україні розпочали виплату компенсацій за зруйноване російською армією житло. В уряді запевняли, що кожен, хто вже отримав житловий сертифікат, через додаток «Дія» може забронювати кошти на купівлю будинку чи квартири.