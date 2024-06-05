Нарендра Моди станет премьер-министром Индии в третий раз, но его партия потеряла абсолютное большинство

https://racurs.ua/n196002-modi-stanet-premer-ministrom-indii-v-tretiy-raz-no-ego-partiya-poteryala-absolutnoe-bolshinstvo.html

Ракурс

В Індії підбивають підсумки наймасштабніших на планеті виборів. З невеликою перевагою лідирує партія Нарендри Моді.

.

У разі перемоги, 73-річний Моді піде на третій п’ятирічний термін.

Він уже заявив про перемогу на виборах, хоча його альянсу далеко до 400 місць, які він мав намір здобути.

Очевидно, очолювана ним партії «Бхаратія Джаната» не отримає 272 місць, необхідних для самостійного створення уряду, і Моді доведеться розділити владу з членами коаліції.

Тим не менш, Моді вже сказав, що готовий сформувати новий уряд. Він також зазначив, що кількість прихильників його партії подвоїлася в деяких районах, у тому числі в Делі, пообіцяв зробити все, щоб викорінити корупцію «на корені» і сказав, що має намір підтримати оборонний сектор, молодь та фермерів.

Коаліція опозиційних партій, яку очолює Індійський національний конгрес, отримала більше місць, ніж очікувалося. Згідно з попередніми результатами — понад 230.

Після підрахунку більшості голосів на загальних виборах в Індії альянс партій на чолі зою Моді досяг порога в 272 місця, необхідного для формування уряду.

Згідно з веб-сайтом виборчої комісії, правлячий альянс, очолюваний партією Моді «Бхаратія Джаната», отримав 274 місця.

Проте сама партія втратила свою абсолютну парламентську більшість, отримавши 226 підтверджених місць.

Згідно з прогнозами, партія Моді не отримає більше 240 із 543 місць, що набагато нижче за мету в 400 місць, яку нинішній прем'єр ставив перед собою на початку виборчої кампанії.

Опозиційний альянс «Індія», на чолі з партією Індійський національний конгрес, отримав 193 місця, що виявилося набагато вищим за прогнозовані результати.

Це, на думку лідера опозиції Рахула Ганді, означає, що прем'єр-міністру доведеться відмовитися від своїх найбільш амбітних планів, зокрема щодо зміни конституції.

Моді, який святкує перемогу, сказав, що готовий сформувати новий уряд.

Такі результати стривожили інвесторів: акції різко впали, оскільки вибори засвідчили, що Моді вперше з моменту приходу до влади 2014 року залежатиме щонайменше від трьох різних регіональних партій, політична лояльність яких коливалася протягом багатьох років.