Вашингтон анонсировал новые поставки вооружения Украине в ближайшие недели

https://racurs.ua/n196005-vashington-anonsiroval-novye-postavki-voorujeniya-ukraine-v-blijayshie-nedeli.html

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Вашингтон анонсував нові постачання озброєння Україні найближчими тижнями.

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Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну, — сказав радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Він погодився з президентом України, що потрібно більше засобів ППО, і США працюють над цим.

Салліван наголосив, що зброя, яка надходить на поле бою за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті.

Також стало відомо, що Байден зустрінеться з Зеленським у Франції під час заходів до 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, які відбудуться 6 червня. А наступного тижня буде ще одна їхня зустріч — в Італії під час саміту країн G7, де вони можуть підписати двосторонню безпекову угоду.

Голова ОП Андрій Єрмак написав, що на зустрічах порушать питання підтримки України та зміцнення оборони.