Вашингтон анонсував нові постачання озброєння Україні найближчими тижнями

https://racurs.ua/ua/n196005-vashyngton-anonsuvav-novi-postachannya-ozbroiennya-ukrayini-nayblyjchymy-tyjnyamy.html

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Вашингтон анонсував нові постачання озброєння Україні найближчими тижнями.

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Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну, — сказав радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Він погодився з президентом України, що потрібно більше засобів ППО, і США працюють над цим.

Салліван наголосив, що зброя, яка надходить на поле бою за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті.

Також стало відомо, що Байден зустрінеться з Зеленським у Франції під час заходів до 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, які відбудуться 6 червня. А наступного тижня буде ще одна їхня зустріч — в Італії під час саміту країн G7, де вони можуть підписати двосторонню безпекову угоду.

Голова ОП Андрій Єрмак написав, що на зустрічах порушать питання підтримки України та зміцнення оборони.