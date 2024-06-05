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Ракурс
В приложении «Дія» появилось удостоверение ветерана

В приложении «Дія» появилось удостоверение ветерана

5 июн 2024, 09:28
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У застосунку «Дія» зʼявилося посвідчення ветерана.


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Цей документ поширюється на учасників бойових дій і війни, людей з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції гідності, а також на членів сімей загиблого ветерана війни або загиблого захисника/захисниці.

Щоб додати посвідчення, треба прогорнути усі документи в «Дії», натиснути «Додати документ». Далі обрати розділ «Посвідчення ветерана», надати дозвіл на отримання даних і натиснути «Додати посвідчення».

Источник: Ракурс


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