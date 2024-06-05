Минобразования увеличило коэффициент для поступления абитуриентов в вузы в прифронтовых и приграничных областях

https://racurs.ua/n196008-minobrazovaniya-uvelichilo-koefficient-dlya-postupleniya-abiturientov-v-vuzy-v-prifrontovyh.html

Ракурс

Міносвіти змінило порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва у 2024 році через воєнний стан в країні.

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Там пояснили, що ВНЗ, які розташовані у прифронтових та прикордонних областях, матимуть особливий регіональний коефіцієнт.

Регіональний коефіцієнт — це коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає заклад освіти, що розташований у певному регіоні.

Регіональні коефіцієнти:

1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська області.

1,04 — Дніпропетровська, Полтавська області, а також Бучанський район Київської області.

1,00 — для вишів інших регіонів.

Також, якщо студент має ступінь магістра і хоче отримати ще диплом магістра, то може вступати без здачі ЄВІ та ЄФВВ, а лиш за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це не стосується спеціальностей «Право» і «Міжнародне право».

Крім цього, студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру.

Раніше Міністерство освіти і науки України повідомило, що студентам стане простіше отримати довідку для відстрочки. Відтепер довідка про здобувача освіти доступна в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Для отримання довідки студенти повинні звернутися до свого навчального закладу. Заклад освіти формуватиме ці довідки в ЄДЕБО та видаватиме їх студентам денної або дуальної форм навчання. Це нововведення значно спростить процес отримання необхідних документів для студентів.