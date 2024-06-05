Палата представителей США одобрила санкции против Международного уголовного суда, фото - "Бабель"

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Палата представників США схвалила санкції проти Міжнародного кримінального суду.

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Законопроєкт внесли республіканці. Він пропонує санкції проти чиновників МКС за переслідування американців або громадян країн-союзників. Тепер документ має пройти Сенат.

У нижній палаті документ підтримали 247 конгресменів — 205 республіканців і 42 демократи. Проти ініціативи виступили 155 представників Демократичної партії США.

Reuters пише, що закон не ухвалять у Сенаті, але він показує постійну підтримку Ізраїлю в Конгресі на тлі міжнародної критики щодо кампанії близькосхідної країни в секторі Газа.

Законопроект не винесуть на голосування в Сенаті, який незначно контролюється колегами Байдена-демократами, — повідомляє агенція.

Це рішення Палати представників — реакція на запит головного прокурора МКС Каріма Хана, який 20 травня запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Галанта і трьох лідерів ХАМАС. США після цього почали погрожувати санкціями Хану, заявивши, що не можна порівнювати злочини ХАМАС і дії Ізраїлю. Президент Джо Байден назвав вимоги прокурора «обурливими».

20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся до судової палати МКС з проханням видати ордери двом керівникам Ізраїлю та трьом хамасівцям. Прокурори вважають їх відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людяності у війні, яка спалахнула між Ізраїлем і ХАМАС восени 2023 року.

Ця новина викликала бурхливу реакцію в усьому світі. Європейський Союз заявив, що підтримує незалежність суду, а у США почали погрожувати Каріму Хану санкціями.