В ближайшие месяцы украинцы могут проводить значительную часть дня без света,— Financial Times

https://racurs.ua/n196019-v-blijayshie-mesyacy-ukraincy-mogut-provodit-znachitelnuu-chast-dnya-bez-sveta-financial-times.html

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Найближчі місяці українці можуть проводити значну частину дня без світла.

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Про це написали у Financial Times.

Перша повітряні бомбардування росії взимку 2022−2023 років були спрямовані на електричну мережу країни, яку, за словами чиновників та експертів, можна було відносно легко відновити. Але останні обстріли, які зосереджені на ТЕС та ГЕС, буде набагато складніше і дорожче відремонтувати, відбудувати чи замінити.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки.

рф вже знищила 9,2 ГВт української генерації, пише FT.

До повномасштабного вторгнення рф у 2022 році внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт електроенергії, що було одним з найбільших у Європі. За словами українських посадовців, наразі ця потужність виробництва електроенергії впала нижче 20 ГВт через обстріли або через російську окупацію, яка вивела ці електростанції з ладу.

Останні удари окупантів також були спрямовані на насосні установки для підземного зберігання природного газу, що використовуються споживачами з ЄС. Хоча ці насоси можна легко замінити, напади підкреслюють занепокоєння щодо безпеки постачання газу взимку — як для внутрішнього споживання, так і для експорту до блоку.

Перша кампанія повітряних бомбардувань росії взимку 2022−23 років була спрямована на розподільчу мережу країни, яку, на думку чиновників та експертів, можна було відносно легко відремонтувати. Але останні обстріли спрямовані на теплові та гідроелектростанції, які буде набагато важче і дорожче відремонтувати, відновити або замінити, кажуть вони.

Один з українських урядовців назвав суботній обстріл росіян «руйнівним», а інший додав, що це, ймовірно, означатиме, що взимку українці «будуть проводити переважну частину дня без електрики».

Співрозмовник видання сказав, що тільки в результаті суботнього обстрілу було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, важлива для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була серйозно пошкоджена.

Як заявив Financial Times Олександр Литвиненко, секретар РНБО, Україна планує створення «децентралізованої енергетичної системи», що спиратиметься на більшу кількість міні-електростанцій, які будуть менш вразливими до російських атак

Європейські країни вже передали Києву 120 партій критично важливого енергетичного обладнання та інструментів, щоб допомогти зміцнити і відновити енергетичну систему.

На додаток до збільшення імпорту електроенергії з ЄС з 1,7 ГВт до 2,4 ГВт і введення в експлуатацію більшої кількості газових електростанцій, українському керівництву доведеться піти на непопулярне підвищення тарифів, вважає Борис Додонов, керівник відділу енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки.