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Последствия российского ракетного удара по Одесской области, фото: Одесская областная прокуратура

Рашисты обстреляли курортный поселок на Одесчине (ФОТО)

5 июн 2024, 20:40
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Російські загарбники сьогодні, 5 червня, близько 17.00 завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини.


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Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Ворог поцілив по об'єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі, — вказано в повідомленні. — Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Одеська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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