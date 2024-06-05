Последствия российского ракетного удара по Одесской области, фото: Одесская областная прокуратура

https://racurs.ua/n196031-rashisty-obstrelyali-kurortnyy-poselok-na-odeschine-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 5 червня, близько 17.00 завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини.

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Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Ворог поцілив по об'єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі, — вказано в повідомленні. — Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).