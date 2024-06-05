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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Одеська обласна прокуратура

Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині (ФОТО)

5 чер 2024, 20:40
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Російські загарбники сьогодні, 5 червня, близько 17.00 завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини.


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Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Ворог поцілив по об'єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі, — вказано в повідомленні. — Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Одеська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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