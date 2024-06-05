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Уничтожение российского захватчика, скриншот видео
Вооруженный лопатой рашист безуспешно пытался убежать от дрона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196033-voorujennyy-lopatoy-rashist-bezuspeshno-pytalsya-ubejat-ot-drona-video.htmlРакурс
Захисники України з 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців за допомогою дрона ліквідували озброєного лопатою російського загарбника.
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Відповідне відео сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Російський окупант, озброєний лише лопатою, вирішив прийняти сонячні ванни на українській землі, — зазначив журналіст. — Та завадили аеробомбери 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, чий дрон-камікадзе добряче посік «туриста» уламками.
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