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Знищення російського загарбника, скріншот відео
Озброєний лопатою рашист безуспішно намагався втекти від дрона (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196033-ozbroienyy-lopatou-rashyst-bezuspishno-namagavsya-vtekty-vid-drona-video.htmlРакурс
Захисники України з 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців за допомогою дрона ліквідували озброєного лопатою російського загарбника.
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Відповідне відео сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Російський окупант, озброєний лише лопатою, вирішив прийняти сонячні ванни на українській землі, — зазначив журналіст. — Та завадили аеробомбери 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, чий дрон-камікадзе добряче посік «туриста» уламками.