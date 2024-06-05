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Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

Озброєний лопатою рашист безуспішно намагався втекти від дрона (ВІДЕО)

5 чер 2024, 21:21
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Захисники України з 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців за допомогою дрона ліквідували озброєного лопатою російського загарбника.


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Відповідне відео сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Російський окупант, озброєний лише лопатою, вирішив прийняти сонячні ванни на українській землі, — зазначив журналіст. — Та завадили аеробомбери 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, чий дрон-камікадзе добряче посік «туриста» уламками.

Джерело: Ракурс


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