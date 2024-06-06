SpaceX впервые вернула на Землю обе ступени Starship (ВИДЕО)

SpaceX впервые вернула на Землю обе ступени Starship

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SpaceX провела четвертий запуск космічного корабля Starship, який у майбутньому має доставляти людей на Місяць і Марс.

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Starship — це надважка ракета висотою близько 120 метрів. Вона складається з двох частин: першого ступеня — прискорювача (ракети-носія) Super Heavy та другого — самого космічного корабля. SpaceX тестувала здатність обох складових приводнитись після польоту.

Slow motion liftoff of Starship on Flight 4 pic.twitter.com/9itFbrfxW7 — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

На увесь тестовий політ пішло трохи понад 15 хвилин. Super Heavy успішно сіла в Мексиканській затоці, а Starship — в Індійському океані. Вперше компанія успішно повернула на Землю обидва ступені. Це значно наближає її до головної мети — зробити Starship багаторазовим кораблем.

Starship втратив керування на висоті 50 км, але зумів приводнитися в Індійському океані, повідомив Ілон Маск.

Багаторазовий перший щабель, надважка ракета Super Heavy також успішно приземлилася в Мексиканській затоці.

У SpaceX вважають, що Starship у майбутньому може дозволити людству освоїти Марс та інші планети.