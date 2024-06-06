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Ракурс
SpaceX вдалося посадити перший ступінь Starship в Мексиканській затоці та сам корабель в Індійському океані

SpaceX вперше повернула на Землю обидва ступені Starship (ВІДЕО)

6 чер 2024, 18:21
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SpaceX провела четвертий запуск космічного корабля Starship, який у майбутньому має доставляти людей на Місяць і Марс.


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Starship — це надважка ракета висотою близько 120 метрів. Вона складається з двох частин: першого ступеня — прискорювача (ракети-носія) Super Heavy та другого — самого космічного корабля. SpaceX тестувала здатність обох складових приводнитись після польоту.

На увесь тестовий політ пішло трохи понад 15 хвилин. Super Heavy успішно сіла в Мексиканській затоці, а Starship — в Індійському океані. Вперше компанія успішно повернула на Землю обидва ступені. Це значно наближає її до головної мети — зробити Starship багаторазовим кораблем.

Starship втратив керування на висоті 50 км, але зумів приводнитися в Індійському океані, повідомив Ілон Маск.

Багаторазовий перший щабель, надважка ракета Super Heavy також успішно приземлилася в Мексиканській затоці.

У SpaceX вважають, що Starship у майбутньому може дозволити людству освоїти Марс та інші планети.

Джерело: Ракурс


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