Войска россии бьют термобарическими боеприпасами по городу Часов Яр

https://racurs.ua/n196062-voyska-rossii-but-termobaricheskimi-boepripasami-po-gorodu-chasov-yar.html

Ракурс

Війська рф б’ють термобаричними боєприпасами по місту Часів Яр.

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Це такі боєприпаси, які знищують і випалюють все на своєму шляху, — повідомив речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин. Таким чином окупанти створюють умови, щоб українським захисникам не було де захищатися. Тобто руйнують все після того, як по цьому попрацює, звісно ж, ворожа авіація.

За його даними, лише за минулий тиждень ворожа армія провела 8 тис. 350 обстрілів позицій українських захисників на цьому напрямку із різних видів озброєння.

Речник підкреслив, що сили оборони контролюють Часів Яр, застосовують по окупантах всі види озброєння і не дають військам рф наближатися.

У місті ще залишається майже 700 людей: міська влада закликає громадян евакуюватися.

Начальник Часовоярівської МВА Сергій Чаус наголосив, що служба ДСНС в місті вже не може працювати.

Коли є періоди між обстрілами, тоді ще можливо працювати, але коли йде постійний обстріл і коли тільки бачать автівку, тим більше не цивільну, а спецпризначення, ця автівка стає їхньою ціллю. На жаль, якщо і можна загасити, то тільки власними силами, — розповів Чаус в ефірі Еспресо.

За словами очільника МВА, у громаді залишається 664 людини, водночас евакуація триває. Наразі людей вивозять на Рівненщину та Волинь.

Військовий оглядач Костянтин Машовець уранці 6 червня повідомив, що на Краматорському напрямку противник розширює ділянку контролю, де йому вдалося вийти на канал «Сіверський Донець — Донбас», на південь від міста Часів Яр, а також просунутися на південь від мікрорайону «Новий» міста Часів Яр.