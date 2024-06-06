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Оптимизация штата Генштаба продолжается, - Сырский
Оптимизация штата Генштаба продолжается, — Сырскийhttps://racurs.ua/n196063-optimizaciya-shtata-genshtaba-prodoljaetsya-syrskiy.htmlРакурс
Олександр Сирський заявив, що зараз триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу, що дозволяє посилювати управління в районах бойових дій.
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Головнокомандувач розповів, що в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ до 2035 року удосконалюються структури військового управління.
Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу та формування Сил безпілотних систем. Головне наше завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій, — написав головнокомандувач у своїх соцмережах.
Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних сил України до 2035 року.
Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України, — зазначив Сирський.
Також головком ЗСУ повідомив, що триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу.
Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій.
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