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Ракурс
Оптимизация штата Генштаба продолжается, - Сырский

Оптимизация штата Генштаба продолжается, — Сырский

6 июн 2024, 19:33
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Олександр Сирський заявив, що зараз триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу, що дозволяє посилювати управління в районах бойових дій.


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Головнокомандувач розповів, що в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ до 2035 року удосконалюються структури військового управління.

Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу та формування Сил безпілотних систем. Головне наше завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій, — написав головнокомандувач у своїх соцмережах.

Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних сил України до 2035 року.

Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України, — зазначив Сирський.

Також головком ЗСУ повідомив, що триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу.

Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій.

Источник: Ракурс


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