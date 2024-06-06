Оптимізація штату Генштабу триває, - Сирський

https://racurs.ua/ua/n196063-optymizaciya-shtatu-genshtabu-tryvaie-syrskyy.html

Ракурс

Олександр Сирський заявив, що зараз триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу, що дозволяє посилювати управління в районах бойових дій.

.

Головнокомандувач розповів, що в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ до 2035 року удосконалюються структури військового управління.

Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу та формування Сил безпілотних систем. Головне наше завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій, — написав головнокомандувач у своїх соцмережах.

Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних сил України до 2035 року.

Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України, — зазначив Сирський.

Також головком ЗСУ повідомив, що триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу.

Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій.