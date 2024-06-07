Россияне ночью ударили по двум нефтебазам в Украине

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Рашисты в ночь на 7 июня атаковали украинские нефтебазы, фото: Сергей Куюн
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 червня, вдарили по двох нафтобазах в Україні.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
Мінус дві нафтобази. Мільйони доларів в повітря, — зазначив Куюн.
За його словами, росіяни з початку року атакували 10 нафтосховищ.
Не можу навіть уявити, що було б, якщо всі долітали до цілей, — наголосив він. — P.S. Пальне буде.
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