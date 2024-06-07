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Ракурс
Рашисти в ніч на 7 червня атакували українські нафтобази, фото: Сергій Куюн

Росіяни вночі вдарили по двох нафтобазах в Україні

7 чер 2024, 18:20
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 червня, вдарили по двох нафтобазах в Україні.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Мінус дві нафтобази. Мільйони доларів в повітря, — зазначив Куюн.

За його словами, росіяни з початку року атакували 10 нафтосховищ.

Не можу навіть уявити, що було б, якщо всі долітали до цілей, — наголосив він. — P.S. Пальне буде.

Джерело: Ракурс


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