Росіяни вночі вдарили по двох нафтобазах в Україні

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Рашисти в ніч на 7 червня атакували українські нафтобази, фото: Сергій Куюн
Росіяни вночі вдарили по двох нафтобазах в Україніhttps://racurs.ua/ua/n196096-rosiyany-vnochi-vdaryly-po-dvoh-naftobazah-v-ukrayini.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 червня, вдарили по двох нафтобазах в Україні.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
Мінус дві нафтобази. Мільйони доларів в повітря, — зазначив Куюн.
За його словами, росіяни з початку року атакували 10 нафтосховищ.
Не можу навіть уявити, що було б, якщо всі долітали до цілей, — наголосив він. — P.S. Пальне буде.
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