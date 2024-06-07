Українська ППО вдало працювала вночі у дев'яти областях

https://racurs.ua/ua/n196072-ukrayinska-ppo-vdalo-pracuvala-vnochi-u-dev-yaty-oblastyah.html

Ракурс

Повітряні сили ЗСУ звітують, що під час відбиття нічного масованого удару збили 48 із 53 запущених росіянами безпілотників-камікадзе і всі п’ять крилатих ракет.

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У ніч на 7 червня 2024 року російські нацисти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації — бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — рф. та мис Чауда — Крим.

Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА Shahed-131/136.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Куди потрапили п’ять «шахедів», які пробили ППО, українські військові не повідомляють.

Вночі атаки «шахедів» українські зенітники відбивали в Одеській області, в районі Старокостянтинова в Хмельницькій області та інших місцях країни.

Інформації про наслідки удару поки що дуже мало: тільки голова адміністрації Київської області повідомив, що на деякому промисловому об'єкті в області спалахнула пожежа.