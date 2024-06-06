В "Укренерго" пояснили, чому ситуація в енергосистемі покращиться, але ненадовго

https://racurs.ua/ua/n196071-v-ukrenergo-poyasnyly-chomu-sytuaciya-v-energosystemi-pokraschytsya-ale-nenadovgo.html

Ракурс

Ситуація в енергосистемі України покращиться. Але ненадовго.

.

Пов’язано це з тим, що в ніч з 7 на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що «ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі». Про це заявив голова «Укренерго» Кудрицький «Українській правді»

Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі.

Він додав, що з цим виведенням в роботу енергоблока областям буде легше дотримуватись лімітів. Але це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.