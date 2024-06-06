Картопляний фюрер дестабілізує кордон з Польщею, Дуда скликає раду нацбезпеки

https://racurs.ua/ua/n196070-kartoplyanyy-furer-destabilizuie-kordon-z-polscheu-duda-sklykaie-radu-nacbezpeky.html

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Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострюється. Президент Польщі Анджей Дуда скликає раду нацбезпеки через посилений тиск з боку білорусі за допомогою нелегальних мігрантів.

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З початку березня 2024 року кількість нелегальних мігрантів на кордоні суттєво збільшилась

Під час патрулювання на польсько-білоруському кордоні іноземці напали на поліцейських. Вони закидали каміннями поліцейські автівки. Пошкоджено два транспортних засоби. Це сталося у понеділок, 3 червня. Польський прикордонник отримав поранення внаслідок агресивних дій зі сторони мігрантів. Попри зусилля лікарів, сьогодні вночі вони констатували його смерть.

З глибоким сумом прощаюся з нашим солдатом Матеушем, який, попри зусилля лікарів, помер через бандитський напад під час захисту польського кордону, — прокоментував загибель солдата міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш.

У середу, 5 червня, стався інцидент за участі трьох прикордонників та мігрантів. При спробі прориву кордону, троє військових зробили попереджувальні постріли у землю, через ігнорування мігрантами словесних зауважень, загалом 43 кулі було випущено у землю, одна з них потрапила в одного з нелегалів. Міністр також прокоментував це словами:

Арешт військових, які зробили попереджувальні постріли у бік нелегалів, які намагалися прорватися через кордон, «є неприйнятним», і додав, що буде дано оцінку діям військової жандармерії.

Уряд картопляного диктатора здійснює провокації, транспортуючи сотні мігрантів з Близького Сходу та північної Африки у наметові табори на кордоні, з ціллю дестабілізувати ситуацію у регіоні.