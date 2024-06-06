Стало відомо, куди рухається велике угрупування російських військових кораблів, яке вийшло з Новоросійська

https://racurs.ua/ua/n196069-stalo-vidomo-kudy-ruhaietsya-velyke-ugrupuvannya-rosiyskyh-viyskovyh-korabliv-yake-vyyshlo.html

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Стало відомо, куди рухається велике угрупування російських військових кораблів, яке вийшло з Новоросійська. Судячи з супутникових знімків, десять кораблів вийшли з військово-морської бази й стали на якір у бухті, а деякі — пішли у напрямку тимчасово окупованого Криму.

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Про це пише військово-морський аналітик H.I. Sutton у своєму Х.

Судячи з супутникових знімків, десять кораблів вийшли з військово-морської бази й стали на якір у бухті, а деякі — пішли у напрямку тимчасово окупованого Криму.

«Мілітарний» нагадує, що про переміщення великого угрупування російських кораблів повідомляв OSINT-аналітик MT Anderson. Він виявив, що з Новоросійська вийшли наступні кораблі:

Два патрульні кораблі проєкту 22160 типу «Василий Быков»;

Два малі ракетні кораблі проєкту 21631 типу «Буян-М»;

Два великі десантні кораблі проєкту 775;

Великий десантний корабель проєкту 11711 типу «Иван Грен»;

Великий десантний корабель проєкту 1171 «Тапир»;

Два підводні човни проєкту 636 «Варшавянка».

Разом із ними вирушили два тральщики проєкту 266М «Аквамарин-М» та тральщик проєкту 12700 «Александрит». При цьому у Новоросійську залишилися два фрегати проєкту 11356Р: кораблі «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».

Також на військово-морській базі залишилися середній розвідувальний корабель проєкту 864 типу «Меридиан», малий протичовновий корабель проекту 1124 «Альбатрос», десантний катер проєкту 21820 типу «Дюгонь» та малий ракетний корабель проєкту 21631 типу «Буян-М».

Залишився й один патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков», що був дооснащений модульним зенітним ракетним комплексом Тор-М2КМ. Останній розгорнутий на задній палубі замість гелікоптера.

«Мілітарний» припускає, що причиною виводу десантних кораблів до Криму могло стати виведення з ладу важливої поромної переправи, яка забезпечувала логістику російських військ у регіоні.

Раніше після численних вдалих атак на російські десантні й бойові кораблі та допоміжні судна, основний корабельний склад був виведений з пунктів базування у Криму до Новоросійська.