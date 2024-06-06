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Стало известно, куда движется крупная группировка российских военных кораблей, вышедшая из Новороссийска
Стало известно, куда движется крупная группировка российских военных кораблей, вышедшая из Новороссийскаhttps://racurs.ua/n196069-stalo-izvestno-kuda-dvijetsya-krupnaya-gruppirovka-rossiyskih-voennyh-korabley-vyshedshaya.htmlРакурс
Стало відомо, куди рухається велике угрупування російських військових кораблів, яке вийшло з Новоросійська. Судячи з супутникових знімків, десять кораблів вийшли з військово-морської бази й стали на якір у бухті, а деякі — пішли у напрямку тимчасово окупованого Криму.
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Про це пише військово-морський аналітик H.I. Sutton у своєму Х.
Судячи з супутникових знімків, десять кораблів вийшли з військово-морської бази й стали на якір у бухті, а деякі — пішли у напрямку тимчасово окупованого Криму.
«Мілітарний» нагадує, що про переміщення великого угрупування російських кораблів повідомляв OSINT-аналітик MT Anderson. Він виявив, що з Новоросійська вийшли наступні кораблі:
Разом із ними вирушили два тральщики проєкту 266М «Аквамарин-М» та тральщик проєкту 12700 «Александрит». При цьому у Новоросійську залишилися два фрегати проєкту 11356Р: кораблі «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».
Також на військово-морській базі залишилися середній розвідувальний корабель проєкту 864 типу «Меридиан», малий протичовновий корабель проекту 1124 «Альбатрос», десантний катер проєкту 21820 типу «Дюгонь» та малий ракетний корабель проєкту 21631 типу «Буян-М».
Залишився й один патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков», що був дооснащений модульним зенітним ракетним комплексом Тор-М2КМ. Останній розгорнутий на задній палубі замість гелікоптера.
«Мілітарний» припускає, що причиною виводу десантних кораблів до Криму могло стати виведення з ладу важливої поромної переправи, яка забезпечувала логістику російських військ у регіоні.
Раніше після численних вдалих атак на російські десантні й бойові кораблі та допоміжні судна, основний корабельний склад був виведений з пунктів базування у Криму до Новоросійська.
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