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Ракурс
Стало известно, куда движется крупная группировка российских военных кораблей, вышедшая из Новороссийска

Стало известно, куда движется крупная группировка российских военных кораблей, вышедшая из Новороссийска

6 июн 2024, 22:18
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Стало відомо, куди рухається велике угрупування російських військових кораблів, яке вийшло з Новоросійська. Судячи з супутникових знімків, десять кораблів вийшли з військово-морської бази й стали на якір у бухті, а деякі — пішли у напрямку тимчасово окупованого Криму.


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Про це пише військово-морський аналітик H.I. Sutton у своєму Х.

Судячи з супутникових знімків, десять кораблів вийшли з військово-морської бази й стали на якір у бухті, а деякі — пішли у напрямку тимчасово окупованого Криму.

«Мілітарний» нагадує, що про переміщення великого угрупування російських кораблів повідомляв OSINT-аналітик MT Anderson. Він виявив, що з Новоросійська вийшли наступні кораблі:

Разом із ними вирушили два тральщики проєкту 266М «Аквамарин-М» та тральщик проєкту 12700 «Александрит». При цьому у Новоросійську залишилися два фрегати проєкту 11356Р: кораблі «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».

Також на військово-морській базі залишилися середній розвідувальний корабель проєкту 864 типу «Меридиан», малий протичовновий корабель проекту 1124 «Альбатрос», десантний катер проєкту 21820 типу «Дюгонь» та малий ракетний корабель проєкту 21631 типу «Буян-М».

Залишився й один патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков», що був дооснащений модульним зенітним ракетним комплексом Тор-М2КМ. Останній розгорнутий на задній палубі замість гелікоптера.

«Мілітарний» припускає, що причиною виводу десантних кораблів до Криму могло стати виведення з ладу важливої поромної переправи, яка забезпечувала логістику російських військ у регіоні.

Раніше після численних вдалих атак на російські десантні й бойові кораблі та допоміжні судна, основний корабельний склад був виведений з пунктів базування у Криму до Новоросійська.

Источник: Ракурс


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