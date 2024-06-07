В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

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В Україні завтра, 8 червня, у тестовому режимі запрацює новий порядок застосування графіків погодинних відключень, покликаний забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

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Про це під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді заявив перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно «розвантажитися» в певній області. У зв’язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт, — зазначив Власенко.

За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин, — додав він.

Власенко зазначив, що Кабмін, Міненергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

Намагаємося постійно вдосконалювати застосування зазначених механізмів, — зазначив він.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»