На Никопольщине в результате повторного российского удара тяжело ранен пожарный

Рашисты нанесли повторный удар по спасателям на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n196112-na-nikopolschine-v-rezultate-povtornogo-rossiyskogo-udara-tyajelo-ranen-pojarnyy.html

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У Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області ворог поранив рятувальника. Коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, вдарив дроном повторно.

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В результаті 28-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Про це сьогодні, 8 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У ДСНС Дніпропетровщини повідомляють, що рятувальники прибули гасити займання автомобіля, котрий спалахнув внаслідок російського удару дронами-камікадзе.