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Рашисты нанесли повторный удар по спасателям на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

На Никопольщине в результате повторного российского удара тяжело ранен пожарный

8 июн 2024, 11:34
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У Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області ворог поранив рятувальника. Коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, вдарив дроном повторно.


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В результаті 28-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Про це сьогодні, 8 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У ДСНС Дніпропетровщини повідомляють, що рятувальники прибули гасити займання автомобіля, котрий спалахнув внаслідок російського удару дронами-камікадзе.

Надзвичайники, прибувши на місце виклику, розпочали ліквідацію пожежі, та саме в цей момент ворог підступно атакував рятувальників, — зазначають у відомстві. — Поранено начальника караулу. Капітана служби цивільного захисту доправлено до лікувального закладу. Стан — тяжкий.

Источник: Ракурс


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