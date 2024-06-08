На Нікопольщині внаслідок повторного російського удару тяжко поранено пожежника

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Рашисти завдали повторного удару по рятувальниках на Дніпропетровщині, фото: ДСНС
На Нікопольщині внаслідок повторного російського удару тяжко поранено пожежникаhttps://racurs.ua/ua/n196112-na-nikopolschyni-vnaslidok-povtornogo-rosiyskogo-udaru-tyajko-poraneno-pojejnyka.htmlРакурс
У Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області ворог поранив рятувальника. Коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, вдарив дроном повторно.
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В результаті 28-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Про це сьогодні, 8 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У ДСНС Дніпропетровщини повідомляють, що рятувальники прибули гасити займання автомобіля, котрий спалахнув внаслідок російського удару дронами-камікадзе.
Надзвичайники, прибувши на місце виклику, розпочали ліквідацію пожежі, та саме в цей момент ворог підступно атакував рятувальників, — зазначають у відомстві. — Поранено начальника караулу. Капітана служби цивільного захисту доправлено до лікувального закладу. Стан — тяжкий.