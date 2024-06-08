ВСУ применили самолет Як-52 для перехвата БПЛА. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n196133-vsu-primenili-samolet-yak-52-dlya-perehvata-vrajeskogo-bpla-zala-video.html

Ракурс

Сили оборони України застосовували літак Як-52 для перехоплення російського розвідувального безпілотника Zala.

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Так, український літак перехопив ворожий дрон над Миколаївською областю. При цьому сама повітряна машина не мала на борту озброєння, а роль стрілка виконував другий льотчик. Він розмістився у місці для інструктора. Відповідне відео з безпілотника опублікував Telegram-канал «Тиск».

Згідно з інформацією з мережі, двомісний одномоторний навчально-тренувальний літак Як-52 серійно випускався з 1979 по 1998 рік. Характеристики цього літака дозволяють йому переслідувати дрони й при цьому маневрувати на відносно низьких швидкостях.

Видання «Мілітарний» пише, що український оборо-промисловий комплекс займався літаками Як-52 ще у 2020 році.

Нагадаємо, українські прикордонники з бригади «Помста» вразили російський розвідувальний БпЛА «Орлан» на Бахмутському напрямку. Ворожу ціль збили з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

Джерело: «Мілітарний»