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ЗСУ застосували літак Як-52 для перехоплення БПЛА. Скріншот з відео
ЗСУ застосували літак Як-52 для перехоплення ворожого БпЛА Zala (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196133-zsu-zastosuvaly-litak-yak-52-dlya-perehoplennya-vorojogo-bpla-zala-video.htmlРакурс
Сили оборони України застосовували літак Як-52 для перехоплення російського розвідувального безпілотника Zala.
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Так, український літак перехопив ворожий дрон над Миколаївською областю. При цьому сама повітряна машина не мала на борту озброєння, а роль стрілка виконував другий льотчик. Він розмістився у місці для інструктора. Відповідне відео з безпілотника опублікував Telegram-канал «Тиск».
Згідно з інформацією з мережі, двомісний одномоторний навчально-тренувальний літак Як-52 серійно випускався з 1979 по 1998 рік. Характеристики цього літака дозволяють йому переслідувати дрони й при цьому маневрувати на відносно низьких швидкостях.
Видання «Мілітарний» пише, що український оборо-промисловий комплекс займався літаками Як-52 ще у 2020 році.
Нагадаємо, українські прикордонники з бригади «Помста» вразили російський розвідувальний БпЛА «Орлан» на Бахмутському напрямку. Ворожу ціль збили з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.
Джерело: «Мілітарний»