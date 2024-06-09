Оккупанты, вероятно, захватили еще одно село на Харьковщине. Карта: ISW

https://racurs.ua/n196141-okkupanty-mogli-zahvatit-esche-odno-selo-v-harkovskoy-oblasti-isw.html

Ракурс

Російська армія могла окупувати одне з сіл у Харківській області.

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Ймовірно, під контроль загарбників перейшло село Глибоке, що розташоване на північ від Липців. Геолокаційні дані від 7 червня показують, що війська рф, ймовірно, продовжують наступ на південь Глибокого та, можливо, захопили це село. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

В ISW посилаються на бійця з позивним Мучной, який заявив, що село перейшло від росіян до «сірої зони». Зараз за цей населений пункт точаться бої — Сили оборони намагаються вибити ворога з цього села.

У Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію не коментували. У ранковому зведенні йдеться про те, що на Харківському напрямку від початку сьогоднішньої доби було відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.

Нагадаємо, 8 червня в Центрі національного спротиву інформували, що російське командування підсилює угруповання на Харківському напрямку — перекидає сюди військові частини з Херсонщини та операторів БпЛА.