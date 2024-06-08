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рф перекидає бойові підрозділи з Херсонщини на Харківщину. Фото:

Росіяни перекидають бойові підрозділи з Херсонщини на Харківський напрямок — ЦНС

8 чер 2024, 17:48
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Командування рф перекидає військові частини з Херсонщини на Харківський напрямок.


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Також у «відрядження» окупанти відправляють операторів БпЛА. Крім того, противник наростив комплектування «Добровольчого батальйону Маргелова», аби поповнити військові втрати. Про це 8 червня повідомили в Центрі національного спротиву, який був створений Силами спеціальних операцій.

Також зазначається, що росіяни агітують місцевих мешканців під час обов’язкового оновлення даних в «військкоматах» укладати контракт. Цивільним вони погрожують примусовою мобілізацією.

Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини, — наголосили в Центрі й закликали не служити окупантам, а саботувати накази росіян.

Нагадаємо, в ЦНС повідомляли, що в Херсонській області колаборанти виселяють місцевих мешканців, а у звільнені квартири чи будинки місцеві поплічники окупаційної влади розселяють російських військових. Така процедура є ще однією схемою заохочення вступати в ряди армії ря — обіцянки вирішити житлові питання за рахунок захоплених територій та майна цивільного населення.

Джерело: Ракурс


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